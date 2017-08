Horoscop 11 august 2017 – Energia de astazi te ajuta sa gasesti echilibrul emotional

BERBEC

Energia de astazi te ajuta sa gasesti echilibrul emotional printr-o practica emotionala sau de predare. Aceasta sprijina claritatea de care ai nevoie pentru a face schimbari constructive. O energie jucausa si dramatica incarca ziua. Fii atent la presupuneri – ele pot naste argumente prostesti. Lucrurile fi inselatoare.

TAUR

Poti fi plin de comentarii taioase astazi. Relatiile sanatoase aduc un minimum de cinci comentarii pozitive sau gesture pentru fiecare comentariu negative sau miscare. Asigura-te ca pastrezi lucrurile in echilibru. Munceste putin mai mult pentru a-i arata cuiva cat de mult il apreciezi.

GEMENI

Atunci cand cei din jur par sa isi fi pierdut capul, tu poti fi o insula de stabilitate. Este o zi norocoasa pentru ambitii personale si visuri romantic. Vindecarea psihica si emotionala este posibila. Deschide inima la toate ofertele Universului! Aminteste-ti ca vremurile rele nu dureaza pentru totdeauna.



RAC

E posibil sa simti ca sentimentele tale sunt pe steroizi astazi. Te vei balansa de la o atractie sexuala foarte puternica la dorinta de a nu vedea pe nimeni. E posibil sa fii concentrate obsesiv pe o situatie pe care nu o poti schimba. Gelozia si resentimentele sunt dusmanii tai si e posibil sa ai un comportament foarte urat.

LEU

Ai destula energie pentru schimbari puternice si de durata. Daca te prefaci ca nu se intampla nimic, s-ar putea sa experimentezi provocari care par sa fie de necontrolat. Fa ceea ce trebuie pentru a repara lucrurile acolo unde trebuie, ca sa cresti alaturi de cei pe care ii iubesti. Grupul tau de prieteni si familia conteaza cel mai mult.

FECIOARA

Daca esti destul de norocos pentru a avea un loc de munca, fa tot ceea ce trebuie pentru a fi mai organizat astazi. Cu cat esti mai simplu si direct, cu atat este mai bine. Nu pune la inima toate vestile triste. Natura ta sensibila poate reactiona exagerat la durerile altora. Este important sa te educi.



BALANTA

Farmecul si carisma personala deschid usi si castigi prieteni astazi. Este un moment perfect pentru iesiri in aer liber sau adunari cu prietenii si familia. Asteapta-te sa stralucesti cu combinatia castigatoare de personalitate optimist si competente generale. Este un moment norocos in care poti lua ce ai nevoie.



SCORPION

Te distrezi? Daca esti prea indulgent sau extravagant cu tine, aceasta este o zi cand tot ce este rau ar putea disparea. Acum este timpul pentru umor. Socializeaza cu prietenii, dar evita-i pe toti cei care vor sa isi verse frustrarile pe tine.



SAGETATOR

Relatiile pot fi imbunatatite daca faci un effort si asculti cu atentie ceea ce vor ceilalti sa spuna. Daca ai problem cu cineva la care tii, nu ezita sa ceri sfaturi de la cei apropiati. Cu o buna comunicare poti continua sa construiesti un sentiment profund de conexiune.

CAPRICORN

Poate fi foarte dificil sa iti indeplinesti sarcinile astazi. Chiar daca este zi de munca, incearca sa petreci mai mult timp gandindu-te cum sa iti faci casa mai confortabila si mai primitoare pentru oaspeti. Este o zi perfecta pentru a planifica o petrecere sau o vacanta cu cei apropiati. Uita-te dupa ofertele online.

VARSATOR



O relatie este precum o schimbare de planuri in ultimul minut, ramanand singur cu strategiile tale. Astazi pune pe primul loc interesele tale. Chiar daca ai o multime de responsabilitati, daca te simti fara energie, rezerva-ti putin timp pentru a fi singur. Exercitiile iti vor goli capul…

PESTI

Energia de astazi te poate face sa te simti mai sentimental. Poate ca in acest an nu este la fel ca in trecut, dar acest lucru nu este neaparat negativ. Gandeste-te la cele mai bune solutii pentru a aduce ce e bun din trecut in present. Fa-ti timp in aceasta seara pentru a-ti face casa mai frumoasa si mai primitoare.