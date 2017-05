Horoscop 10 mai 2017 – Credem ca putem orice. Ei bine, nu!

BERBEC

Va simtiti indulgenti, caritabili, iar relatiile cu cei din jur sunt facile. Foarte diplomati, incantatori daca o cere situatia, reusiti sa aduceti totul in favoarea voastra. Dar stiti si sa cedati, sa faceti concesii, de dragul armoniei.

TAUR

Energiile va inunda si va fac sa actionati cam impulsiv. Vreti sa aratati cat de bine sunteti dotati, dar se poate intampla sa nu starniti atentia scontata si atunci o sa reactionati negativ.

GEMENI

Ceva ce ati tinut ascuns sau pur si simplu ati ignorat iese acum la lumina. Nici n-o sa va vina sa credeti ca ati uitat o asemenea problema si veti cauta sa dati vina pe altii. Mai bine rezolvati-o direct!

RAC

Aveti de ales: ori terminati o relatie pentru ca ati asteptat prea mult sa se ridice la nivelul asteptat, ori relatia o sa cunoasca un salt calitativ. Oricum, voi sunteti cei care o sa provocati aceasta lamurire.

LEU

Sunteti cam nervosi, nu va gasiti locul. Prietenii va sacaie, partenerii va preseaza sa faceti una sau alta, membrii familiei, parca toti vor ceva de la voi. Numai ca mintea va sta doar la la o aventura.

FECIOARA

Relatia personala va avea impact si asupra carierei, asa ca aveti grija ca totul sa mearga bine. In principiu, opozitia Marte-Neptun e grea, dar din unghiul vostru e toleranta. Asa sa fiti si voi, toleranti, nu fortati lucrurile!

BALANTA

Soarele e in casa cuplului, dar deocamdata influenta lui e obscura. Totusi, incepeti de pe acum sa aveti un sentiment al asezarii, ca si cand v-ati descoperit matca. Observati totul, parfum, culoare, nuante.

SCORPION

Jupiter in casa cuplului va face sa va doriti mai mult de la relatie. Asigurati-va ca partenerii pot face fata cerintelor voastre, altfel o sa creati tensiuni nedorite. Puteti negocia, ca la acest capitol sunteti foarte tari acum.

SAGETATOR

Sunteti confuzi, visatori, sensibili, impresionabili, ori pur si simplu idealisti. E clar ca nu puteti fi obiectivi si atunci e bine ca vreti sa fugiti de responsabilitatile curente. Adunati potential.

CAPRICORN

Va sta mintea numai la dragoste, numai ca fantezia va face sa o vedeti in culori mirifice. Din cauza asta o sa fiti foarte increzatori in fortele de seductie si s-ar putea sa va treziti in vreo situati jenanta. Va trebuie umor.

VARSATOR

Sunteti rasfatatii zodiilor din punct de vedere sentimental. Venus, planeta iubirii, intra in casa iubirii si va sta acolo pana in august. Numai daca va opuneti iubirii o sa simtiti si partea negativa a influentei zeitei.

PESTI

Situatia financiara va nelinisteste in acest moment. Trebuie sa va reorganizati si sa renuntati la extravagante si risipa. E greu, pentru ca tocmai acum gustul pentru obiecte de lux este foarte dezvoltat.