Horoscop 10 ianuarie 2017 – Placerile personale conteaza acum, ca in altceva nu aveti incredere

BERBEC

Ceea ce faceti si ceea ce spuneti au un impact major zilele acestea. Evitati remarcile prea acide, in domeniul profesional, in special facute in public. Sectorul financiar va fi mai placut daca ascultati acest sfat.

TAUR

La serviciu, sunteti vrajiti de ideea de a elimina rutina din munca, o perspectiva in care doriti sa va cointeresati colegii. Acasa, confortul personal trebuie sa fie maxim, asa ca doar tabieturile au valoare!

GEMENI

Aveti pofta sa spargeti tot ceea ce este tabu. Sau era. In trecut. Acum vreti sa abordati subiecte „interzise” cu claritate si onestitate. OK! Numai daca vor si interlocutorii, altminteri riscati sa provocati drame.

RAC

Legaturi periculoase din trecut revin in primplan. Stiti vorba aceea: „Cand trecutul va cheama, nu raspundeti! N-are nimic nou sa va spuna!” Asa este. Totusi, unele probleme nerezolvate trebuie sa-si gaseasca solutiile.

LEU

Foarte productivi, mai ales daca imbinati lucrul cu distractia. Daca sunteti binedispusi, randamentul va fi excelent. Participati la un eveniment social, unde cunoasteti persoane importante.

FECIOARA

Soarele lumineaza sectorul romantic si va arata unde ati gresit in trecut si ce trebuie sa faceti ca sa va dati o sansa adevarata. Este posibil sa existe si o conversatie edificatoare in acest sens. Ce n-a mers in trecut tine de persoane… trecute.

BALANTA

Un subiect foarte apropiat de inima voastra este pe „tapet”. Chiar daca il abordati diplomatic, tot va incarca emotional. Un puseu de nostalgie. Ar fi bine sa va concentrati energia creativa pe un proiect nou.

SCORPION

In zilele urmatoare dedicati-va comunicarii, mai ales in domeniul proiectelor noi, pe care vreti sa le urniti din loc. Acumularea de cunostinte pentru realizarea acestor proiecte va preocupa. Veti avea numai de castigat.

SAGETATOR

Abia asteptati sa vina weekendul sa colindati prin magazine dupa un obiect pretios. Asta in primul rand pentru ca priviti chestiunile banesti dintr-o perspectiva promitatoare. Deocamdata, s-o vedeti realizata!

CAPRICORN

Aveti multe de facut si le-ati planuit din timp. Totusi, o chestiune din trecut apare sa va perturbe orarul. Nu-i bai daca nu-i alocati prea mult timp. Prietenii va vor ajuta sa incheiati socoteli mai vechi.

VARSATOR

Va concentrati prea mult pe chestiunile personale, refuzand ajutor din afara. Interactiunile cu cei din jur nu sunt grozave, dar nu trebuie sa refuzati intalnirile fata in fata cu prietenii. O sa va simtiti in siguranta alaturi de ei.

PESTI

Ambitiile voastre sunt stimulate de astre, care va dau si un simt practic excelent ca sa va realizati obiectivele. E nevoie de un mic scrificiu, cum ar fi sa va mai restrangeti cercul de prieteni, care va consuma mult timp.