Horoscop 1 noiembrie 2017 – Incepeti un nou proiect profesional

BERBEC

S-ar putea sa fiti iritat din cauza neintelegerilor cu un partener de afaceri. Discutati cat mai calm, fiindca azi orice confruntare poate degenera usor in cearta. Daca trebuie sa circulati cu masina, va sfatuim sa fiti foarte atent. Riscul de accidente este mai mare decat de obicei.

TAUR

Va confruntati cu mici intarzieri cauzate de evenimente neprevazute. Este recomandat sa amanati deciziile si discutiile importante si sa va pastrati calmul. Nemultumirile din prima parte a zilei se risipesc si, odata cu ele, starea de iritare.

GEMENI

La locul de munca sau in afaceri se pare ca sunteti stresat din cauza ca nu primiti sprijinul pe care contati din partea colegilor sau a partenerilor. Aveti grija sa nu ii jigniti pe cei din jur! S-ar putea sa aflati ca o persoana apropiata a fost implicata intr-un accident de circulatie.

RAC

Va enervati la locul de munca din cauza ca vi se repartizeaza sarcini suplimentare. Fiti prudent, fiindca s-ar putea ca seful sa nu fie in toane prea bune. Ar fi bine sa nu va descarcati nervii acasa. Este indicat sa va destindeti cu o activitate relaxanta.

LEU

Se pare ca trebuie sa plecati intr-o calatorie in interes profesional sau de afaceri care nu suporta amanare. Partenerul ar putea fi nemultumit din cauza ca astfel ati fi nevoit sa neglijati anumite probleme ale caminului. Discutati cat mai calm, pentru a evita o cearta. Acordati mai multa atentie chestiunilor casnice si familiei.

FECIOARA

Partenerul de viata va reproseaza ca ati cheltuit prea mult pentru un obiect de care nu era nevoie acum. Evitati speculatiile financiare, fiindca exista riscul sa ajungeti intr-o situatie neplacuta. Fiti foarte atent cum va purtati cu prietenii!

BALANTA

S-ar putea sa fiti implicat intr-un scandal la locul de munca din cauza barfelor unui coleg. Stapaniti-va nervozitatea, pentru ca neintelegerile se vor lamuri in curand. Intrati in posesia unei sume de bani cu care va puteti rezolva o parte dintre problemele financiare.

SCORPION

Nu este indicat sa conduceti masina, pentru ca exista pericolul sa fiti implicat intr-un accident. Daca nu aveti incotro, fiti foarte atent si prudent. Pe tot parcursul zilei, ar fi bine sa nu va grabiti, mai ales daca aveti de luat decizii importante in plan profesional. Puteti sa va bazati pe intuitie si pe sfaturile partenerului de viata.

SAGETATOR

Incepeti un nou proiect profesional, de pe urma caruia sunt sanse sa castigati bine. La nevoie, puteti sa contati pe ajutorul prietenilor. Fiti cat mai calm in toate discutiile si negocierile. Azi certurile pot izbucni din orice. S-ar putea sa va intalniti cu o persoana apropiata de la care aflati ca o cunostinta a avut un accident.

CAPRICORN

S-ar putea sa fiti nevoit sa renuntati la o activitate planificata in interesul personal sau al familiei. Se pare ca o persoana apropiata nu poate sau nu vrea sa va acorde un ajutor pe care i l-ati solicitat. Nu este momentul sa provocati o discutie, fiindca se poate ajunge foarte usor la cearta. In plan profesional este o zi buna pentru reorganizarea locului de munca si pentru a face ordine in documente si fisiere.

VARSATOR

Este posibil sa fiti laudat de superiori pentru seriozitatea cu care va indepliniti sarcinile. Anumite evenimente neprevazute ar putea provoca o intarziere care va afecteaza un proiect profesional sau de afaceri. Evitati intalnirile cu prietenii si sa fiti foarte atent daca trebuie sa conduceti masina, fiindca sunteti predispus la mici accidente.

PESTI

Aveti posibilitatea sa rezolvati o problema financiara care va preocupa de mai mult timp. Vi se propune o colaborare avantajoasa, care va poate reda increderea in competenta si experienta dvs. Este o zi buna pentru a va consolida relatiile de prietenie si pentru a stabili noi relatii in plan profesional. Profitati de aceasta conjunctura favorabila, dar cu prudenta!