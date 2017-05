Horoscop – 1 mai 2017 – Evolutii importante pe plan profesional

Ultimele tinte ale DNA!

DEZVALUIRI

Asemenea soldatilor cei mai loiali din razboaiele napoleoniene, procurorii anticoruptie din „nucelul dur” al DNA par sa fi ales sa mearga pe calea „sinucigasa” a devizei „garda moare, dar nu se preda”! Asa ca, schimband din mers dosarele considerate drept prioritare, in Stirbei Voda s-au stabilit deja noile anchete ce vor fi instrumentate cu celeritate. Iar dupa cum se susoteste deja cu ingrijorare la nivelul altor structuri, fara ca opinia publica sau barem clasa politica sa aiba habar, asistam in aceste zile la o adevarata cursa contracronometru in sistem, intre cele doua tabere despartite de o falie tot mai uriasa.