Horoscop 1 august 2017 – Pentru tine astazi este o zi a intalnirilor

BERBEC

Veselia este la loc de cinste. Va intalniti cu cativa prieteni, faceti o paranghelie si genul vostru vesel, amuzant si spontan ii va face pe ceilalti sa se simta foarte bine in preajma voastra. Relatia cu persoana iubita merge din ce in ce mai bine.

TAUR

Pentru tine astazi este o zi a intalnirilor. Esti intr-o forma de invidiat si reusesti sa duci la bun sfarsit tot ce ti-ai propus. Vei cunoaste o persoana noua, care va deveni foarte curand o prietena de incredere.

GEMENI

Acasa, ai parte de momente minunate alaturi de cei dragi, dar si de o provocare in relatia de cuplu. Doar cu multa rabdare si comunicare sincera vei reusi sa depasesti aceste momente mai dificile. Totul va reveni la normal spre finalul zilei.

RAC

Vei termina in sfarsit un proiect obositor la locul de munca, care ti-a ocupat o buna parte de timp, iar acum poti pleca in vacanta mult visata. Vei petrece timpul liber alaturi de cei dragi si vei profita la maxim de zilele calduroase de vara.

LEU

Proiectele tale sunt pe prima linie si ai toata disponibilitatea necesara pentru a te ocupa de ele. Problema este ca unele par nerealiste si ca indoiala s-a strecurat in tine. Nu ca te-ai indoit potentialul tau, este foarte rar in Leu, dar te indoiesti pe cei din jurul tau, de loialitatea lor, de capacitatea lor de a ajuta si sprijini, daca este nevoie. Este indicat sa nu te mai gandesti la lucrurile negative si sa actionezi in forta.

FECIOARA

Treci printr-o perioada extrem de benefica pe toate planurile. Ai parte de recunoasterea eforturilor profesionale si de o remuneratie pe masura, datorita careia vei reusi sa-ti indeplinesti o dorinta mai veche. Totul merge bine pe plan sentimental.

BALANTA

Azi vei incheia o afacere de succes si vei avea parte doar de beneficii in urma acesteia. Nu trebuie sa iti faci griji cu privire la nimic, lasa-i pe altii sa actioneze si sa ia decizii. Tu ti-ai facut treaba, iar acum este momentul unei pauze binemeritate.

SCORPION

Desi vei avea parte de unele situatii de-a dreptul tensionate in relatia cu partenerul de viata, veti reusi totusi sa depasiti momentele dificile si sa va bucurati de ceea ce va rezerva viitorul. Vei avea parte de un beneficiu financiar neasteptat.

SAGETATOR

Un prieten apropiat iti poate cauza azi o dezamagire profunda si total neasteptata, dar, mandru asa cum esti, vei avea grija sa nu se observe efectul pe care l-a avut asupra ta. Cel mai bine este sa treci peste aceste aspecte negative si sa-ti vezi de drum.

CAPRICORN

Nu toate vor fi lapte si miere astazi, vei avea parte de unele conflicte la locul de munca, vor aparea unele probleme care vor trebui rezolvate urgent, iar relatia cu familia nu este nici ea foarte roz. Dar toate acestea vor trece repede si soarele va reaparea in viata ta.

VARSATOR



Vei intampina unele obstacole minore in rezolvarea unor probleme la locul de munca, dar cu ambitie si determinare le vei rezolva cu bine. Dupa-amiaza o vei petrece alaturi de familie, la un film bun sau in linistea caminului tau.

PESTI

Vei fi asediat de ganduri negative la inceputul zilei, nimeni nu iti va intra in voie, dar toate se vor limpezi pe parcurs si te vei bucura de compania prietenilor dragi spre finalul zilei. Vei primi o invitatie de vacanta si vei accepta imediat noua aventura.