Un godin si o godina

O amarata turturea – nu-i nicio legatura cu copchilul nereusit al securistului de la scara sase a blocului nostru -, o neispravita si complexata, o repetenta zice niste vorbe prostesti despre cel mai important prozator roman, Sadoveanu ( Calinescu este, cred eu, imediat dupa ). Generatia asta de dupa ’90 este complet inutila si inutilizabila, din pacate, iar Matrafoxatul si Tembelul National avea dreptate cand spunea ce spunea despre scoala de-acum, din care au iesit si rebuturile fameliei lui. Vrea sa hie si ea, ca Godina ala, o vedeta de talia pitipoancelor din lotul Bragusencei si al Momonicai Tabor. Adica niscai nimenea pe care le uiti inainte de a le tine minte.

Acum, stand drept si judecand la rece, noi, romanasii, pe acilea, prin dosul stanii noastre nu avem nici snobi, nici dandy, nici lume buna, nici vedete. Sau nu mai habemus. Vedetele noastre sunt starlete, nu staruri, stralucescu un sezonescu si gatova, nu mai pornesc din nou. Apoi, sunt chiar de-a dreptul idioate asezarile lor in categoria stelelor. Si la actori se intampla cam la fel, si la regisori etc. Am cetit undeva ca e mare personulitate unul, Segulea. Asta nu e capabil sa termine o fraza, e prost precum un bec ars ! Sau cetesc undeva ca alde Rebenguic uraste comunismul. Sa fie sanaduhas, dar el este o creatie a acestuia, un nene venit din productie, fara bacalaureat, varat direct in Institutul de teatru si ferit sa spuna “ode” din doua motive : din pricina de ginere de mare securist si din lipsa completa de farmec. Ce, el e Olga Tudorache ? Sau Albulescu ? El un Tanase Scatiu, un mitocan lipsit complet de inteligenta. I-a dat gestionarul de la Ferometal Sibiu un fel de insigna de pus in nas.

Si a propos, ca sa ai mondeni, tre’ sa hi avutara saloane, bre, nu biete Coane Chirite de din provincie, tre’ sa fi fost aproape de vreun Proust sau macar de vreun Dumas, junior ! Sau macar de Argetoianu, bun de tot scriitoriu si memorialist, coltos si corect cu o lume jerpelita ! Si curtezanele astea, pardon de expresie, trebuie sa sada in matasuri, pe la vreo Venetie, ceva…Ce posedam pana acum in vremuiala din urma sunt simple dame de consumatie, cover girls sau de-astea de mai apar episodic in cate un episod de film de mana a opta sau la brateta cu alde cineva ! Se confundeaza notiunea de monden cu aia de cunoscut pe ulita noastra sau pe scara blocului nost’ ! Mondenii mai sunt o specie de porumbei voiajori, alaturi de alti gusati, jucatori si zburatori ! Deaca o foaie oarecare de se intitulariseste gazet al inteleptualilor angrenati si angajati e condusa de una in stare de a dansa pe mesele unui local dobrogean acum mai un sfert de veac indarat, ce sa mai dzici ? Sau despre faptul ca teleptualii luminatori ai neamului nevoii sunt fii de zburatori si de servitoare, copchii de vanzatoare de alimentare si de lacatusi de statiuni de masini si tractoare ? Nu este, repetim, nicio nenorocire, absolutamente niciuna, toti pornim din neamuri modeste, atata doar ca stima de sine si de agrement s-a latit ca pecinginea sau ca o bolesnita dupa rasturnarea din 1990. Nu mai prididesti de atatea blazoane jefuite ! O cireada de blazoane jefuite ! Care acopera, ca o cuvertura de noblete impaienjenita, atatea capete de bibilica de se umfla in pene in aerul public. Imi spunea mie un om destept, frate, cei mai mari luminatori ai lumii s-au nascut fie intr-un cos de nuiele, fie in paiele dintr-un grajd ! Bine, dar ii mai si miruia si miluia Duhul aurului genialitatii !

Oameni de nimic impanzesc culoarele Realitatii ! Toti repetentii astia, toti impiedicatii astia de parada si de panarama fac scoli de presa, de tembeliziune, un soi de spitale triste unde patrund de-a valma toti nedumiritii diminetii. Cum le tai butonul sau telecomanda, cum nu au emisii atarnatoare, cum nu-si mai expun gainatul lor telectual, cum ies din memorie !

Ia priviti aici : “A ramas marea cu limba inghetata pe dig/ cu morunii inauntru ca intr-o vitrina/ iar sufletul meu desfasurat spre larg/ e un bilet de inchiriat din hartie velina.// Inainte marea se indoia la orizont/ ducand luna inflorita ca un crin departe/ si batistele tasnind din maini fluturau, fluturau,/ pareau iepuri calcand peste holde sarate.// Intr-acolo prea si-a decolorat numele prin toti porii/ femeia cu coada de peste./ Intr-acolo pe vaslele mele cu pene/ din locul unde marea s-a rupt, Crucea Sudului creste”. Sau : “Pe Dunare dospea ceata”. Sau : “Cine a batut in noapte lucitoare cuie /sa-si prinda /haina plina de lumina ?”. Constant TONEGARU, baiat de marinar de apa dulce, a nu se confunda cu orice amoeba tresarita-n cale !