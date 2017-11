Suflete palide

Deseori se aude printre literati si hartisti cum ca unul sau altul dintre ei a fost “injurat” de Cutarica si de Cutarescu sau a aparut in fotochip alaturi de cine nu se cade. Ei si ? E libertate de expresiune, e concurenta dirijata, are oricine drept la cuvant si la poza !

Da, dar nu pentru unii dintre noi, mai egali decat altii. Te apuci sa te indoiesti de “boierii mintii”, de fapt neste amarati de arendasi, baieti de servitoare, de vanzatoare de mezeluri si de lacatusi de SMT de pe langa Caracal, Oltenita, Giurgiu sau Slobozia, gata, te-ai lins pe balinbot de citari, altele decat cele de la categoria obraznici sau triviali, te-ai dezlipit de subventii, de salutat pe strada. Inainte erai sters din cartea de imobil a ICR-ului, de la orice alta aplicatiune. Noroc ca derbedeul ala s-a dus unde ii e locul, la groapa de gunoi a Istoriei recente. Nu esti cu “elita”, nu esti nicaieri ! Primeai imediat telefoane de insulta de la un slujbas al museionul aluia neo-legionar de cruci si de prapuri cu capitala la Bernea ! Acum nu ti se permite nicio dara de indoiala ! In fine, totusi, de ceva vreme li se descopera acestor boieri trecutul lor de balegar. Precum si numele alora care le-au lucrat la strung frazele lor baltate si telecomandate ! Ca n-au pic de talent e una, dar ca si cartile alea ale lor sunt copiate la ghestender e mai grav !

Oameni buni, elita asta este o gasca de golanasi de foarte proasta conditie – atat morala, cat si intelectuala. Niste frustrati ai regimului de dindarat, uzurpatori de onoruri de tabla galvanizata ce vor neaparat sa-si cumpere o gloriola la pahar. Snobeliti de Faurei si de Carei interesati de trai bun si de oarecare valva prin cultura noastra mijlocie-mica. De fapt, snobeliti fatati, cum spuneam, la Caracal, Valcea, Oltenita si Slobozia. Sau prin culcus de imprumut, prin cele bulgarii sau prin Machedonia. Mici dictatori de cartier ce-si aroga aere si cuvinte gonflate, nu cu pompa de la bicicleta, ci cu pompita de uns masina de cusut sau balamaua de la privata. Aste gorile de marimea unor termite intretin un cor de Mowgli, latratori la craniul pal al boarfei aleia de Luna plina. Fascisti civici cu sechele de turnatori schizoizi.

Ei cred ca vorbele emise sunt ca bronzul, acopera lumea si o invelesc cam pana in dreptul Ursei Mari. Ha, bieti nimeni blocati la creiere in lifturile alea mici de trimis piureul si salata la restaurantele de categoria a doua, imitatii de personaje de cortegiu, docheri de idei nerumegate escaladand bunul simt, toti astia nu sunt altceva decat niste accesorii la butoniera netalentului gros ca funinginea si greu ca granitul ! Netalent demonstrat de buruiana lor publicata in mai bine de-un patrar de veac : jurnale de lectura inghesuita si delatiuni sub forma de caterinca de silabe. Adapari de la altii si adaptari de calici. Lucrurile se cer cernute si deslusite odata si o data, caci toate publicatiile de pana in 1990 au fost dirijate de acelasi partid unic si de aceeasi Securitate elastica iar imparteala s-a facut prin cezura si cenzura deloc transcendenta, prin Fondul Literar si Plastic si prin Gogu Pintenogu Radulescu, un mediocru turnator de partid si de stat. Razboiul lor, niciodata al nostru, al simplilor si modestilor condeieri nefacuti nici pe puncte, nici la fara frecventa, le imparte tainul cu nesimtirea cuvenita. Ei se imburica pe bani de aici si pe traduceri teleghidonate de dincolo, nu pe valoare adevarata. In plus, pusi in fata sticlei cu scame colorate, nu sunt altceva decat un damf de varza acra si stricata !

Vorbesc aici despre cei care sed in fata, nu despre servitorii de gradul trei inspre cincizeci. Astfel, o anonima, ceva Bordea sau Bundea, demisioneaza dintr-una dintre adunaturile de editori. Ca si editurile astea sunt tot cu tidula de la alde Dinamo – Bucuresti, Londra sau Berlin – are mai putina importanta. Gestul ca atare, pe langa faptul ca-i de neam prost, e si irelevant. Pe cine intereseaza ? Si familionul Basaului, pe care aceste vietuitoare l-au pupat in dos timp de doua cincinale, e o gloata de puscariasi si de oligofreni. Asa-zisul scrietor R. Parascovescu, un prost care de-abia a terminat si el engleza, nu stie ce-i ala dus scotian. Nu-i cu apa rece, ci alternanta de rece cu fierbinte ! E aidoma altui nespalat, unul Burdujan sau Burduja, care spunea despre PSD ca schimba ministrii ca pe sosete, o data pe an ! Va dati seama cat de mult pute elita asta ? Ca oricum viata si opera astora nu sunt decat o simpla rostogolire si pierdere de Timp.

P.S. A proposito de furturi si puscarii : ce se mai aude despre Editura Politica ? Si Soljenatin, Brodski, Mandela ar fi avut voie sa publice si sa ia Nobelul ? Ca tot detinuti politici au fost.