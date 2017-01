An nou, bun sa fie!

Noi nu stim, parol, tato, parca nici sa ne bucuram ca lumea, nici sa ne intristam cu demnitate! Cand ne bucuram suntem clovni, ca alde Depardieu, facut sa joace Falstaff si esuat in Obelix, mult mai prost decat seria bedeurilor in actiune, cand ne intristam dam lacrimi de crocodil ridicole ca elementarul Base sau ca la fel de simpluta Turcan, fatuca-aspirator. Amandoi racordati la acelasi dizarmonic „Draga Stolo”.

Am avut si avem parte de ingrozitor de rapciugoase manifestari folclorice, de targuri de oale, de ulcele si de linguri, plasate oriunde, mai ales la Muzeul Taranului Roman legionar cu capitala la Bernea, cum zicea Nino, de spectacole desucheate cu alde tot felul de amploaiati ai tembeliziunii, cititori de promptere deveniti interpretatori de evenimente si mai ales aceleasi vietuitoare intarziate, fara pic de haz si fara pis de talent, Al. Arsicinel-Stela Pomponescu. Pe TVR 3, care devine un fel de post regional, vezi fete mai lucitoare, mai calde si mai neincremenite in prostestile surle. Fete deschise, destinse, zambitoare, parca ar fi acolo alta tara, zau asa! Lume linistita, voioasa, pasind falnic, vorbind corect, batraneste, romaneste. Sigur, cu putin orgoliu limfatic la Cimisoara aia care tot oras de provincie va fi oricat de european se va fi pretinzand!

Apoi „ziaristi, numeros public”, ca doara asa se incheiau oficialele relatari in scris ale diverselor primiri la dregatorii din vremea veche. Comunicatele, preluate apoi de toate gazetele, erau scurte, seci, scrobite, cu fraze tepene. Gazetele de odinioara – in numar de trei – Scanteia batrana, Scanteia tanara si Romania libera - erau arhisuficiente pentru o tara fara pasiunea cahvelei, a breakfast-ului si a jurnalului de dimineata. Mai ales ca oamenii muncii sareau in tramvaie cu noaptea-n cap si cu salamalecul, cabanosul sau parizescu in gat, ca sa prinda condica de opt! Acum sunt ‘jde foi de pripas care nu spun nimic, redactate prost, dar stirile principale raman aceleasi, nici un fel de grija, iar limbajul este mult mai de lemn decat antart! Plus ca mai apar neste stiri de-un amutitor si animalic spectacol, stiri de alcov si ras! Ca sa nu mai amintim despre semeseuri!

Ei bine, ceva metehne din veacul trecut si din vremurile pasate prin sita si prin storcatorul a peste douazeci si mai bine de sase anisori razbate in comportamentul unor onor. Ziaristi, mai ales de tembeliziune, ca aici s-a ingramadit cea mai mare cantitate de “profesionisti” de stransura si de atarnatura, in sensul protuberantei arogante. Azi, orice gorobete cu o camera de milioane de parai pe umar si cu o legitimatie de doua parale isi permite, daca nu are sapte ani de acasa, sa terorizeze pe oricine, chiar si pe presedintele tarii! Mai mult, cameramanii sunt de-o obraznicie incalificabila, ti se vara in fata, stau ca nesimtitii minute in sir blocandu-ti privelistea, sunt nespalati, ca Cartianus ( cacofonia este obligatorie in acest caz! ), prost crescuti.

La televizie, acusica, e la moda nu numai profesionalismul pe care nu se stie cine il atesta, ca ultimul om de televiziune muri la cutremurul din ’77 – exageram, dar nu prea mult, mai traieste doar Sanda Taranu pe care a tutuit-o recent o tuta, una Diac sa Deac! – si ideea de redactor-prezentator si producator de emisiuni ! Oho, va dati seama ce meserii au astia? Baietii si fetitele realizeaza emisii, au planuri, invita oameni deosebiti, cum executa Cstefanescu, un imbecil cu mintea infundata, au opinii pe care le emit cu voce de raspel si cu mintea neincropita ca a lui Mandrulita ala, pleoapa inchisa in focarul absentei de minte, un melc transparent! CNA-ul, umplut cu praf si cu niscai personaje haotice si complet insignifiante, in loc sa interzica balciul, neamul prost, darea in stamba, ciorchinele de vulgaritate de la oligoelementul numit Dan Capatzinos, care se da si prefesor, aparitiile netrebnice de genul Tartoiu, Porea, Varss, Zarvaoranu si alte razboinice creaturi pangarite de tembelism arhaic, amendeaza politic. Ziaricii, marca inregistrata de Razvan Boanchis, cheama la vorbitor, dau suggestii, comenteaza ca niste pitigoi, dau cu, pardon, ratul.

Fuse si se duse si anul trecut, pleca la groapa de gunoi a Istoriei si rapciugosul de baiet de militian Cioclos – asta mai adasta pe aici fiindca nu-l mai primeste nimeni indarat, la Bruxelles – impreuna cu liota lui de amarate turturele si de vorbeti netamaduitori, bastarzi de meserie.

Si uite asa, din vorba-n vorba incepuse de se duse si comedia asta de 2016! Cu aceleasi cozi incomensurabile de saraci parveniti la article de cadoriseala, de parca acum s-ar pune toata lumea la ingrasat si la firitisit! Cu aceleasi uraturi transnationale traduse si exclamate dupa ureche de tot soiul de insi intr-o ureche! Noi, spre deosebire de ei, va spunem semplu, ca in titlu, precum si traditionalul La multi ani! Corespunzatori, regulamentari, fabulosi, frumosi, plini de sanatate, putina ebrietate si bucurii pe saturate!