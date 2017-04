Regele e gooolll!

Asa ar zbiera alde amicul meu, Ilie Dobre, sudamerican si fabulos, cu aglomerarea lui de vorbe, de drame sonore si de entuziasme lingvistice !

Omul asta, care a absolvit istoria la Bucuresti este o figura, comenteaza, scrie, vorbeste, se agita. Are, cred, peste douazeci de carti cu si despre cele mai vestite personaje din lumea sportului, bate mereu la portile Uniunii scriitorilor si nu stiu de ce nu ar intra din moment ce si I. Chirila facea parte din ? Apropo, lumea zapacita spune ca al mai prima gazetar sportiv era Chirila ; inexact, el aduna adjective si punea puncte de suspensie, se mai inspira de pe ici, colea, cel mai bun era si este “nea Fane”, Fanus Neagu, dupa care vin Eugen Barbu, Baiesu, Vadim Tudor, Paunescu, Cosasu si apoi ziaristii de profesie sportista. Azi, cel mai prima e Razvan Boanchis si-mi face o impresie tare buna Ionut Vulpescu.

Ca si in alte domenii, si in sport – loc unde ar trebui sa precumpaneasca rezultatele si clasamentele nicidecum interpretarile – actioneaza parerile politice, prejudecatile si judecatile pripite. Suntem peste tot lumea lui Caragiale, n-avem incotro !

Nu se stie ce natang i-a oferit lui Hagi “poricla” de “Regele”. Si mai ales de ce, fiindca nu a fost niciodata primul in nimic, nu a luat vreun balon de aur, nu a fost declarat jucatorul Europei, nu are nicio performanta stralucitoare. Nici Eusebio nu a fost campion mondial, echipa lui a terminat pe locul trei in 1966, cand mizerabila Anglie a furat victoria RFG-ului, dar a fost golgheterul unui turneu final si a fost chiar un mare jucator, a luat cupe evropenesti cu Benfica etc. Poate cel mai mediatizat da, este, dar nu cel mai bun, asta dupa mine si in opinia mea. Ca jucator, mai treaca, mearga, a fost unul special, chiar foarte bun, Maradona din Carpati, ca era tot stangaci, dar ca antrenor nu poate fi nimic, caci este putin cam sarac la minte. Nici Maradona, un urias, nu a fost in stare sa conduca “Arhentina, que viva y domina”, nu l-a dus capul ! Fireste, nici Jenei, nea Emi, nu era marea lumina, el stia sa vorbeasca frumos cu baietii, era casatorit cu o actrita de revista, dar era foarte echilibrat. Uitati-va la Lacatus sau la Piturca sau la Iovan sau la Manea, ei sunt niste dezafectati, in cel mai bun caz niste simpatico-primitivi. Dar cu oarecari performante. Iaca, alde Dorinel Munteanu si alde Dan Petrescu au evoluat in Anglia si Germania, si nu un sezon, doua. Ca si Lupescu de altfel, jucatori modesti, de nota sase plus sau sapte, dar deosebit de muncitori si constanti. Ca nemtii, care nu au talent aproape niciodata, dar au rigoare si ambitie. Fireste, nu se poate generaliza nimic pe lumea asta, chiar si ei au avut un Overath, un Netzer, un Schuster, nu mai vorbesc despre cel mai elegant fotbaliator pe care l-am vazut vreodat’, Beckenbauer ! Ala Kaiser sau Krakauer !

Acum ne-a casunat pe alde Ilie Nastase. Poate cel mai inventiv tenisman al tuturor timpurilor, un geniu nativ extrem de irascibil. Asa a fost toata existenta lui de jucator, cu zenitul in anii ’70. Iar englezii l-au tachinat intotdeauna, ca ei se cred inventatorii fotbalului si ai tenisului. L-au facut chiar tigan atunci, de le-a raspuns pana si ditamai “Scanteia”. Poate or fi fiind inventaciosi ai regulilor, ca atat pot. Si ai fair-play-ului, de care ei insisi nu mai tin seama de cand cu Liverpool de pe stadionul ala de cosmar din capitala Belgiei. Foot-ball o veni el din engleza – desi calcio se juca la Florenta de pe vremea Renasterii ! – dar si hooligan. Nu, nu este de scuzat gestul lui Nasty al nost’, dar sa nu-i ridicam pe englezi mai mult decat merita. Si nu prea merita. Sportivii, de oriunde, in linii mari, nu cresc in Universitatii – si aia care joaca baschet pe acolo intra cu o bursa de educatie fizica, nu pe baza de Hegel sau Shakespeare. Ei cresc pe maidan. Sau pe plaja. Sau pe cimentul din spatele blocurilor. Orice antrenor te invata sa-ti respecti adversarul, dar in era postmoderna de acum nimeni nu-si mai bate capul cu asta. Invingatorul ia tot.

Sa-i lasam pe sportivi la meseria lor si sa observam reactia brutala si prosteasca a presei care il hartuieste pe Ilie Nastase, trebuie s-o recunoastem, de pe vremea cand a candidat la Capitala sau de cand s-a afisat ca general de opereta dar si de UNPR.