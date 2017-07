Zuckerberg cumpara clubul Tottenham cu un miliard de lire

BOMBA! Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, ar intentiona sa investeasca un miliard de lire sterline pentru preluarea clubului englez Tottenham, a informat, ieri, presa britanica.

“Un fond american de investitii, condus din umbra de Mark Zuckerberg, ia in calcul posibilitatea de a face o oferta de un miliard de lire sterline pentru Tottenham”, scriu tabloidele britanice. Conform altor surse, Iconiq Capital, o firma cu sediul in San Francisco, ar fi de fapt “fondul american de investitii” la care se face referire. Printre oamenii din conducerea Iconiq Capital se afla si Zuckerberg.

Ce vrea Tottenham

Interesul americanilor pentru Tottenham dateaza inca din 2014, insa Joe Lewis, patronul gruparii engleze, asteapta o oferta de doua miliarde de lire sterline pentru a vinde clubul. Lewis a declinat deja o oferta de 882,6 milioane de lire sterline. Tottenham a terminat sezonul trecut din campionatul Angliei pe locul doi, cu 86 de puncte, la sapte distanta de campioana Chelsea Londra, si va evolua in viitoarea campanie de Liga Campionilor. Formatia antrenata de Mauricio Pochettino isi va juca meciurile considerate pe teren propriu pe stadionul Wembley, deoarece arena White Hart Lane se afla in reconstructie.

Cine este Zuckerberg

Mark se naste la data de 14 mai 1986, in White Plains, New York, intr-o familie de evrei. Incepe programarea inca din scoala generala, atras de aplicatiile utilitare si jocuri. Pe cand era la liceu, creeaza un program care sa ii ajute pe colegii de birou ai tatalui sau sa comunice prin intermediul computerului. Urmatoarea sa inventie a fost Synapse Media Player, un player audio ce folosea inteligenta artificiala pentru a retine tabieturile muzicale ale utilizatorilor. Mark decide sa urmeze facultatea Harvard, unde este acceptat in anul 2002. In 2005, Zuckerberg impreuna cu alti colegi au renuntat la universitate si s-au mutat in Palo Alto, California, unde au inchiriat o casa modesta, pe post de sediu. In 2006, Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin si Chris Hughes, primesc o oferta fabuloasa de 1 miliard de dolari din partea Yahoo, pentru a prelua drepturile retelei de socializare Facebook pe care acestia o dezvoltasera in facultate. Acestia declina oferta, si Mark ajunge unul dintre cei mai bogati oameni ai planetei.