Wozniacki a dat de pamant cu Simona

Daneza Caroline Wozniacki, numarul 6 mondial, i-a aplicat, ieri, o corectie severa Simonei Halep, altfel numarul 1 mondial. Wozniacki a rezolvat-o pe romanca in doua seturi (6-0, 6-2) in cadrul grupei Rosii a Turneului Campioanelor de la Singapore.

Dupa ce a dominat-o pe Caroline Garcia, Simona Halep a avut parte de un KO la a doua sa aparitie pe terenul Masters-ului din Singapore. Numarul 1 mondial nu a avut nici o solutie in fata unei Caroline Wozniacki ”atomica” care i-a administrat o corectie si a castigat meciul, calificandu-se pentru semifinale. Fara sa forteze, cu un serviciu eficace, Wozniacki s-a impus in fata Simonei in doua seturi (6-0, 6-2) in o ora si trei minute de joc. Complet depasita la inceput, Halep a reactionat in cel de-al doilea set si a avut chiar o minge de break dar revolta sa a fost de scurta durata. ”Sunt foarte fericita, am jucat bine, mai ales in primul set. Nu credeam ca va fi asa simplu”, a declarat Caroline. Simplu, nu? Maine, Simona Halep o va intalni in grupa Rosie pe Elina Svitolina, de care va trebui sa treaca pentru a ajunge in semifinale, in timp ce Caroline Wozniacki o va intalni pe Caroline Garcia.