Vladimir Kliciko paraseste ringul

Celebrul boxer ucrainean, fost campion mondial al greilor, a anuntat ca se retrage din activitatea sportiva.

‘Sunt momente in viata cand e nevoie, sau chiar ne dorim, sa se schimbe ceva in cariera noastra. Acum a venit randul meu. Dupa ultima mea lupta cu Anthony Joshua s-au impus anumite decizii. Nu mi-am imaginat niciodata sa am un parcurs sportiv asa de lung si incununat de succes… multumesc din inima tuturor”, a mentionat Kliciko, care in acest an a fost invins, intr-o gala pe Wembley, de pugilistul britanic. Campion mondial al greilor din 2000 pana in 2003, apoi din 2006 pana in 2015, Vladimir Kliciko a fost invincibil timp de 11 ani, inainte de a pierde, pe 28 noiembrie 2015, centurile WBA si WBO, in fata britanicului Tyson Fury. Bilantul carierei sale de boxer profesionist cuprinde 64 de victorii, dintre care 54 prin KO, si 5 infrangeri. Anthony Joshua, campion mondial WBA, IBF si IBO la categoria grea, spunea ca isi doreste un meci revansa cu Vladimir Kliciko, pe care l-a batut prin KO in aprilie, dar daca ucraineanul decide sa se retraga urmatoarea sa lupta va fi cu bulgarul Kubrat Pulev.