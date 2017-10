Venus Williams, semifinalista la Turneul Campioanelor

Americanca in varsta de 37 de ani, castigatoare la un moment dat a trofeului la competitia la care au acces doar cele mai bune jucatoare ale lumii, si-a obtinut “”biletul” pentru semifinalele actualei editii a Turneului Campioanelor.

Reusita care a adus-o pe Venus Williams in aceasta faza a competitiei dateaza de joi, cand a americanca aflata pe locul 5 mondial a invins-o pe Garbine Muguruza, spaniola clasata la momentul de fata pe treapta a doua a podiumului mondial, dupa Simona Halep. Sora cea mare a Serenei Williams n-a avut tocmai o misiune usoara. Si nici n-a fost un meci tocmai scurt, insa in cele din urma, dupa o ora si 41 de minute de joc, cu tabela aratand 7-5, 6-4 in dreptul numelui sau, Venus a parasit victorioasa terenul, urmand sa se pregateasca pentru urmatoarea infruntare de la Singapore.

Americanca e a doua sportiva care atinge semifinalele Turneului Campioanelor 2017, dupa Karolina Pliskova, sportiva ceha aflata pe locul 3 mondial si in aceeasi grupa cu Venus Willliams, supranumita “Grupa Alba”.

sursa foto: Facebook/Venus Williams