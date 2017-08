Usain Bolt, invins in ultima cursa de 100 metri din cariera

Atletul jamaican, de opt ori campion olimpic, a fost invins de doi sprinteri americani in ultima cursa de 100 metri din cariera, in finala de la Campionatele Mondiale de la Londra.

Bolt s-a clasat al treilea in finala, cu timpul de noua secunde si 95 de sutimi. Proba a fost castigata de americanul Justin Gatlin, cu noua secunde si 92 de sutimi, urmat de compatriotul sau Christian Coleman, cu noua secunde si 94 de sutimi. “Startul m-a ucis. Sprijinul de care am avut parte a fost formidabil. Fanii au stat in spatele meu si m-au impins. Stiam ca vor veni sa ma sustina. Sunt trist ca nu am putut sa castig“, marturisit jamaicanul intr-un interviu pentru BBC. A fost pentru prima oara cand atletul a coborat de locul 2 intr-o cursa de la Campionatele Mondiale. In urma cu 10 ani, la Osaka, a luat argint la 200 de metri si la 4×100 de metri. La 30 de ani, Usain Bolt are in palmares 11 titluri mondiale si 8 olimpice (un al noualea, la 4×100 de metri castigat in 2008, la Beijing, i-a fost anulat, dupa ce un coleg de la stafeta a fost depistat pozitiv) si se va retrage din cariera dupa Campionatele Mondiale de atletism.