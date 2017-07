US Open pune la bataie 50,4 de milioane de dolari!

Premiile care vor fi oferite la editia din acest an a Openului Statelor Unite la tenis vor depasi pentru prima oara in istoria acestei competitii valoarea totala de 50 milioane dolari.

Ultimul turneu de Grand Slam al anului, care va avea loc intre 28 august si 10 septembrie, va beneficia de premii totale de 50,4 milioane dolari (43,61 milioane euro), cu 4 milioane dolari mai mult decat la editia 2016. Castigatorii trofeelor la simplu masculin si feminin vor primite cate un cec de 3,7 milioane dolari (3,2 milioane euro), in timp ce campionii la dublu feminin si masculin vor pleca, la randul lor, acasa cu cate 675.000 dolari de pereche. Premiile oferite pentru fiecare tur vor creste in medie cu 7,5 la suta fata de anul trecut, iar jucatorii eliminati in primul tur vor fi recompensati cu cate 50.000 de dolari. “In urma cu cinci ani, ne-am luat angajamentul fata de jucatori ca valoarea totala a premiilor va atinge 50 milioane dolari, iar acum noi si organizatorii US Open am reusit sa onoram acest angajament”, a declarat Katrina Adams, presedinta Federatiei americane de tenis (USTA). Turneul american ramane cel mai bogat din circuitul masculin de tenis, premiile oferite fiind mai mari decat cele acordate recent la Wimbledon, unde campionii Roger Federer si Garbine Muguruza au primite cate 2,6 milioane euro, valoarea totala a premiilor ridicandu-se la 37 milioane euro.