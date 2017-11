Un fotbalist de top si-a dat in judecata sponsorul pentru ca i-a livrat ghete proaste!

Una dintre vedetele gruparii Manchester United, belgianul Marouane Fellaini, a ajuns sa dea in judecata firma care il livra bocancii de fotbal. Potrivit presei din Abion, Fellaini se judeca la Inalta Curte din Londra cu gigantul sportiv New Balance, care trebuie sa achite despagubiri in valoare de 2,1 milioane de lire sterline pentru ca a livrat ghete “de slaba calitate”. Fellaini (29 de ani) sustine ca incaltarile New Balance i-ar fi ranit degetele de la picioare. Starul belgian a semnat un acord de patru ani cu NB in 2012, dar imediat dupa prelungirea intelegerii s-a ajuns la aceasta situatie. Fotbalistul spune ca bocancii inadecvati i-au provocat daune considerabile, in toate planurile, iar nenumaratele sale plangeri adresate sponsorului tehnic au fost zadarnice. Avocatii jucatorului antrenat de Jose Mourinho declara ca motivatia procesului tine de “pierderea placerii, inconvenientele si impactul asupra performantei” cauzate de aceste incaltari. De partea cealalta, New Balance pretinde ca, la un moment dat, Marouane a descris bocancii ca fiind “perfecti”, ba chiar a cerut inca 12 perechi.