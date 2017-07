TVR arunca 200.000 de euro pe meciul Viktoria Plzen – FCSB

Sefii Televiziunii Romane arunca o suma uriasa, 200.000 de euro, pentru a transmite confruntarea Viktoria Plzen – FCSB, mansa retur din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, meci programat pe2 august, de la 21:45.

Suma e peste pretul pietei, iar pachetul include si “bonusuri”: campionatul Portugaliei (oare cine va privi aceste meciuri?) si turnee de tenis ATP 250. “Din 200.000 de euro, TVR recupereaza cel mult 10 la suta din advertising, restul sunt pierderi. Si nu e misiune publica. Daca ei nu ar lua molozul din pachet, altii ar oferi o suma superioara pe Plzen – FCSB, deci meciul tot s-ar vedea. Sunt bani de la Guvern cheltuiti discretionar, fara fundament economic”, explica o sursa bine informata din piata. Suma pare si mai mare, daca tinem cint ca aceeasi TVR a achizitionat, chiar ieri, drepturile de televizare pentru intalnirea Dinamo – Athletic Bilbao, din turul al treilea preliminar al Europa League pe care da numai 70.000 de euro. Manager de proiecte la Digi, Mircea Sai a dezvoltat nu intelege, nici el, de ce TVR arunca 200.000 de euro pe fereastra: “Daca e vorba de o suma de 200.000 de euro doar pentru Plzen – FCSB, as spune ca este o oferta fabuloasa. Daca e vorba despre un pachet care mai include si alte transmisiuni, atunci spun ca nu mai este o suma atat de mare. Noi am vrut sa luam drepturile de televizare, dar daca se vad free-to-air, atunci e mai avantajos pentru publicul din Romania. Noi am avut discutii, dar cand am vazut ca preturile cresc, ne-am retras. Deocamdata”.