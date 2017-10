Turneul Campioanelor. Simona Halep o are ca prima adversara pe Caroline Garcia

Pe langa faptul ca, odata ce s-au tras la sorti grupele, a aflat ca face parte din cea mai dificila la nivel valoric, supranumita “Grupa Rosie”, Simona stie deja si numele primei adversare de la actuala editie a Turneului Campioanelor, competitie in care porneste din postura de prima favorita la castigarea trofeului.

Pe site-ul WTA se mentioneaza ca romanca aflata pe locul 1 mondial va intra pe teren luni, in meciul contra frantuzoaicei Caroline Garcia, sportiva aflata pe locul 9 in lume, si care a invins-o, recent, in finala de la China Open, la o zi, practic, de cand aflase ca si-a implinit visul de a urca pe primul loc in topul celor mai bune jucatoare profesioniste de tenis.

Cat despre celelalte sportive care fac parte din “Grupa Rosie”, pe langa Halep si Garcia, ele sunt Elena Svitolina (Ucraina, locul 4 WTA), Caroline Wozniaki (Danemarca, locul 6 WTA). In “Grupa Alba” vor evolua, conform tragerii la sorti, Garbine Muguruza (Spania, locul 2 WTA), Karolina Pliskova (Cehia, locul 3 WTA), Venus Williams (SUA, locul 5 WTA) si Jelena Ostapenko (Ucraina, locul 7 WTA).

Competitia destinata ceor mai bune jucatoare de tenis ale momentului se va desfasura la Singapore, in intervalul 22-29 octombrie, constanteanca in varsta de 26 de ani fiind la a patra prezenta la Turneul Campioanelor.

sursa foto: facebook.com/WTA