TAS a decis: Viitorul ramane campioana in Liga 1

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a validat, ieri, titlul de campioana a Ligii 1, cucerit in sezonul 2016-2017 de catre FC Viitorul Constanta, dupa contestatia facuta de FCSB, a anuntat directorul general al clubului Viitorul, Cristian Bivolaru.

“Da, este adevarat, s-a decis. Colegii mei au pus sampania la rece. Ne bucuram ca TAS nu a schimbat ce s-a intamplat pe teren, pentru ca noi suntem campionii Romaniei. Eu raman in Elvetia pentru tragerea la sorti (n.r. – vineri, 14 iulie), unde speram sa avem din nou noroc”, a declarat directorul general al clubului Viitorul, Cristian Bivolaru. Viitorul si FCSB au terminat sezonul trecut la egalitate de puncte, cate 44. Echipa lui Hagi, care a obtinut o victorie si o remiza cu FCSB in play-off, a fost desemnata campioana de forurile din Romania.Ulterior, FCSB a contestat la TAS titlul cucerit de catre Viitorul, pe motiv ca regulamentul nu este clar si nu precizeaza ca se iau in considerare doar meciurile directe din play-off drept criteriu de departajare in caz de egalitate de puncte. Daca s-ar fi luat in calcul atat rezultatele din sezonul regulat, cat si cele din play-off, inregistrate intre cele doua formatii, echipa din Capitala ar fi avut castig de cauza. Finantatorul formatiei FCSB, George Becali, a declarat ca Viitorul a meritat sa castige titlul de campioana a Ligii 1.