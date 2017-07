Surpriza la Wimbledon, chiar inaintea meciului Simonei: Kerber, eliminata in optimi!

Prima favorita la castigarea trofeului la Wimbledon 2017 e out din competitie, ceea ce inseamna ca Simona are o sansa in plus la castigarea celui de-al treilea Grand Slam al anului!

Angelique Kerber, nemtoaica aflata la momentul de fata pe prima treapta a podiumului mondial paraseste actuala editie a turneului de la Wimbledon inca din optimi. Cea care a scos-o din competitie a fost jucatoarea spaniola Garbine Muguruza, sportiva care a eliminat-o din competitia de la Londra si pe Sorana Cirstea.

Au fost doua ore si 20 de minute de joc, timp in care Kerber a reusit sa incheie victorioasa un singur set, primul. Tabela a aratat urmatorul scor: 6-4, 4-6, 4-6, Muguruza continuand parcursul la Marele Slem disputat pe iarba londoneza.

E de mentionat faptul ca pe acelasi teren, cel cu numarul 2, va juca si Simona Halep, meciul sau contra Victoriei Azarenka fiind pe punctul de a incepe.

sursa foto: Facebook/Angelique Kerber