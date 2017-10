Suporterii Lazio folosesc imaginea Annei Frank

Politia italiana a deschis o ancheta dupa ce fanii echipei italiene de fotbal au postat un fotomontaj in care tanara care a fost victima a nazistilor aparea imbracata cu un tricoul al rivalilor de la AS Roma.

Isprava a avut loc pe stadionul Olimpic, pe care si-l impart cele doua cluburi. Duminica, pentru a asista la victoria in fata Cagliari (3-0) suporterii lui Lazio au fost grupati in zona Curva Sud, rezervata de obicei celor ai AS Roma, zona Curva Nord fiind inchisa pentru doua meciuri din cauza scandarilor rasiste (si tipete ce imitau strigatul maimutelor) de la meciul cu Sassuolo de la inceputul lunii octombrie.

Fanii laziali si-au marcat trecerea prin ”teritoriul inamic” lipind mai multe imagini cu Anna Frank ”imbracata” in tricoul AS Roma. Inainte sa fie trimisa in lagarul de concentrare Bergen-Belsen, unde a murit de tifos, Anna a fost arestata de Gestapo in Amsterdam, unde se ascundea si a tinut un jurnal intim, document ce a fost ulterior publicat dupa razboi de catre tatal ei (care a supravietuit) , Anna Frank devenind un simbol al Holocaustului. Ruth Durghello, presedintele comunitatii evreiesti din Roma, a reactionat: ”Scoateti antisemitismul de pe stadioane, acesta nu este fotbal, nu este sport”.

”Este foarte grav si nu exista nici o justificare posibila pentru aceste acte care trebuie condamnate fara rezerve”, a declarat ministrul italian al Sportului, Luca Lotti, cerand ”identificarea si sanctionarea rapida” a vinovatilor. De partea sa, Lazio a confirmat ca presedintele Claudio Lotito a vizitat ieri o sinagoga unde a adus o coroana de flori pentru a onora victimele antisemitismului. ”Pozitia Lazio e clara: condamnam rasismul si credem ca anumiti oameni incearca sa strice imaginea clubului”, a declarat purtatorul de cuvant Arturo Diaconale.