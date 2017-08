Super Real Madrid!

Real Madrid si-a adjudecat Supercupa Spaniei pentru a zecea oara in istorie dupa ce a invins FC Barcelona, pe Santiago Bernabeu, cu 2-0(5-1 la general) in cea de-a doua mansa.

Dupa 3-1 pe Camp Nou, „galacticii” au triumfat si in returul de acasa, cu cele doua goluri marcate de Asensio in minutul 4 si Benzema in minutul 40. Ziarul de casa al catalanilor laolalta cu fundasul Gerard Pique au recunoscut fair-play suprematia rivalilor madrileni. “Albii au fost net superiorii unei echipe timorate a Barcelonei si care are nevoie disperata de intariri”, scrie Mundo Deportivo, trofeul castigat de Real Madrid a fost „unul pe deplin meritat”. Dupa ce a marcat un autogol in mansa tur, Pique a avut un moment de sinceritate si si-a laudat adversarii, desi e recunoscut pentru declaratiile arogante la adresa Realului: “E prima oara cand ma simt inferior in fata celor de la Real. Echipa mea nu trece prin cea mai buna perioada ca grup sau club. Ar trebui sa incercam sa devenim mai buni. Trebuie sa acceptam aceasta infrangere si faptul ca Madridul e mai bun ca noi, insa sezonul este lung si avem timp sa ne imbunatatim jocul.” Sa fie socul despartirii de Neymar, tot ce se poate. In partea opusa, Zinedine Zidane jubileaza dupa ce a castigat sapte trofee cu Real Madrid, ca antrenor, in 20 de luni. ”Sunt fericit, imi place ceea ce fac si sa castig sapte titluri cu acesti jucatori e fabulos! Jucatorii merita tot ce se intampla. Sunt foarte talentati si muncesc. Mai sunt multe trofee de castigat, aceasta echipa are foame. E bine sa incepem asa, dar va fi un sezon lung. Nu va fi usor, dar suntem pregatiti”, a spus tehnicianul la conferinta de presa de dupa meci.