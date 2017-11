Straie noi pentru echipa nationala de fotbal

Echipa nationala de fotbal a Romaniei are o noua stema si noi echipamente. Pentru noua identitate vizuala s-a apelat la creativii de la agentia de publicitate Bradient.

In pragul marii aniversari a Romaniei, 100 de ani de la Marea Unire, Federatia Romana de Fotbal a pregatit o surpriza tuturor suporterilor fotbalului. Echipa nationala are prima identitate de brand din istorie si un nou echipament cu tricolor. Acestea au fost dezvaluite intr-o ceremonie care a avut loc la Stejarii Country Club. Noul logo este o reinterpretare a stemei Romaniei, ce cuprinde principalele elemente: acvila, capul de bour, delfinul si leul. „Am reinterpretat acvila Tarii Romanesti, am reinterpretat capul de Bour, am reinterpretat leul oltean, am reinterpretat acvila transilvaneana si delfinul dobrogean. Am adaugat apoi fotbalul, simbolizat prin balonul rotund”, a explicat Aneta Bogdan, sefa Bradient, adaugand ca „noua sigla a nationalei de fotbal este romaneasca suta la suta”.