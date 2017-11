Starleta porno, sponsor pe tricoul unei echipe de fotbal. Reactia dura a federalilor

In urma cu cateva zile, clubul de fotbal SV Oberwürzbach, liga de amatori din Germania, isi prezenta, cu mandrie, noul sponsor de tricou: Lena Nitro. Adica starleta porno Lena Nitro, o blonda de 30 de ani, din Koln, care a decis sa-si faca publicitate site-ului XXX personal, prin intermediul gruparii din Kreisliga A. Directorul sportiv al clubului, Torsten Nelz, povesteste cum s-a ajuns aici: “Antrenorul nostru Erik Baus, capitanul Jens Ebersold si cu mine am stat de vorba despre noul sezon si am ajuns la concluzia ca avem nevoie de ceva nebunesc, in adevaratul sens al cuvantului”. Ca atare, s-a semnat cu Lena un contract de sponsorizare, echipamentul a fost inscriptionat, doar ca Asociatia de Fotbal locala a blocat acum totul. Mai mult, cei de la SV Oberwürzbach trebuie sa o scoata pe Lena de pe tricouri imediat. In normele generale obligatorii, privind designul echipamentului de joc al tuturor afiliatilor Asociatiei de Fotbal din Germania, la punctul 10 se indica faptul ca “publicitatea nu trebuie sa incalce principiile etice si morale utilizate in general in sport”. Pacat, cu numele actritei porno pe tricouri, SV Oberwürzbach incepuse bine stagiunea: 4-1 cu SSV Wellesweiler si 9-1 cu SV Rockershausen.