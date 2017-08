Speriata de un avion, Simona a ales rapid o alta solutie pentru a ajunge la urmatorul turneu

O premiera pentru romanca aflata pe locul 2 in ierarhia mondiala s-a dovedit a fi una datatoare de fiori, care a impus apelul la varianta B! Simona insasi a povestit, amuzata, ce s-a intamplat de fapt.

O prima calatorie cu un avion privat a fost intr-atat de stresanta pentru ea, incat sportiva n-a stat pe ganduri si a preferat sa conduca timp de doua ore catre destinatie – si anume dinspre Rogers Cup catre turneul de la Cincinnati, adica de la Toronto catre orasul american amintit, decat sa revina la bordul aeronavei cu care pornise la drum. Restul sutelor de kilometri din distanta de sase ore au fost parcurse de catre antrenorul sau in chip de sofer, din cate a povestit, printre rasete, Halep insasi, citata de site-ul WTA.

Doar ca fiind vorba despre o aeronava de mici dimensiuni, Simona s-a trezit in fata unor senzatii neplacute, care au facut-o pe romanca sa decida sa nu-si mai continue calatoria cu avionul si, la un “popas” facut dupa doar 30 de minute, din motive vamale, sa decida sa mearga restul drumului pe cale rutiera si nu aeriana. “Prima oara cand am vazut avionul am fost speriata, sa fiu sincera. (…) Avionul era prea mic. Am devenit claustrofoba. Am simtit ca nu am aer. (…) Saracul Darren (antrenorul Cahill-n.r) Imi pare rau pentru el (rade). (…) Am condus doua ore, el patru (…) Mi-a fost mai bine pe pamant (rade)”, a povestit Simona, citata de site-ul amintit.

Odata ajunsa la Cincinnati, Simona va intra in competitie direct in turul secund, unde o va avea pe adversara pe americanca Taylor Townsend (134 WTA).

