Sotia unui fotbalist de top, filmata cu chilotii in vine!

E drept ca nu a fost vorba despre un accident vestimentar sau vreo actiune de tip paparazzi.

Totul a facut parte dintr-o regie, pentru audienta postului ITV. Rebekah “Becky” Vardy, nevasta internationalului englez Jamie Vardy – cel care a facut furori stagiunea trecuta din Premier League, cu Leicester City, aducand primul titlu din istorie pentru “The Foxes” – a fost suprinsa de camerele tv cu sanii goi, dar si cu lenjeria intima in vine, in timpul filmarilor la un popular show de televiziune. Sotia fotbalistului de nationala participa la “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” / “Sunt celebru, scoate-ma de aici!” – varianta britanica (versiunea romaneasca a fost abandonata prematur) si, dupa o proba extenuanta in jungla australiana, ea a primit drept premiu privilegiul de a face o reconfortanta baie in cada. Insa, dezechiparea si imbracarea ulterioara a costumului de baie au trebuit sa fie facute fara perdea, pe loc, in fata camerelor de filmat, iar “Becky” nu s-a sfiit deloc sa-si arate partile intime. A acoperit pe ici pe colo, prin partile esentiale, dar nu suficient de mult. Sotia atacantului englez participa la acest reality-show alaturi de alte nume cunoscute publicului, precum fostul fotbalist Dennis Wise, pugilistul profesionist Amir Khan, comediantul Iain Lee, politiciana Kezia Dugdale sau cantareata Vanessa White.