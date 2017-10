Simona, toata un zambet dupa victoria de la Singapore: “Am jucat bine!”

Zambitoare si constienta ca a facut un meci bun, romanca s-a declarat incantata de rezultatul obtinut in cursul dupa-amiezii de luni, la Singapore.

Si e si firesc sa fie asa, avand in vedere ca si-a luat revansa impotriva frantuzoaicei Caroline Garcia, jucatoarea care a invins-o in finala de la Beijing, in urma cu doar cateva saptamani, rapindu-i, practic, ocazia de a se bucura de un prim trofeu, la scurta vreme dupa ce urcase pe prima treapta in clasamentul mondial. “A fost un meci foarte bun. (…) Am jucat bine, ma simt grozav la Singapore, multumesc tuturor ca ati venit”, a marturisit Simona intr-un interviu acordat imediat dupa meci WTA-ului, moment in care publicul din tribune a reactionat frumos, cu ovatii.

Extrem de sincera, Simona a recunoscut ca debutul cu dreptul la primul turneu la care participa, din postura de lider mondial, i-a prins tare bine. “Ma bucur ca am castigat primul meci, e un semn bun, inlatura din presiune. (…) Sper ca in turul urmator sa joc si mai bine ca azi”, a concluzionat romanca, la scurta vreme dupa victoria contra frantuzoaicei caroline Garcia, scor 6-4, 6-2.

sursa foto: captura twitter/WTA