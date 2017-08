Simona joaca azi primul meci la turneul de la Washington

Ajunsa dincolo de Ocean, dupa cateva zile de relaxare petrecute acasa, la Constanta, Halep reintra in atmosfera competitionala, peste doar cateva ore. Romanca va avea, in aceasta seara – ora Romaniei, prima infruntare din cadrul competitiei desfasurate in Statele Unite.

In turul 1 al turneului de la Washington, romanca aflata pe locul 2 in topul celor mai bune jucatoare ale lumii o va avea ca adversara pe Sloane Stephens. Tanara sportiva care va avea avantajul evolutiei in fata propriilor suporteri a revenit in competitii dupa o accidentare serioasa, care i-a zadarnicit participarea la turnee, facand-o sa coboare in clasamentul WTA pana pe locul 957.

Fanii Simonei, dar si romanii care urmaresc, in general competitiile de tenis, terbuie sa stie ca infruntarea Halep-Stephens e programata sa inceapa la ora 20.50, ora Romaniei.