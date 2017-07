Simona in sferturi la Wimbledon!

Halep (Locul 2 WTA si cap de serie numarul 2) s-a calificat in sferturile de finala a turneului de la Wimbledon, invingand-o pe experimentata Viktoria Azarenka in doua seturi, scor 7-6 (7-3), 6-2, intr-o ora si 28 de minute. Romanca poate ajunge numarul 1 mondial, daca se va califica in semifinale, dupa ce Angelique Kerber a fost eliminata in optimi de Garbine Muguruza.

Partida a debutat cu un break al jucatoarei din Belarus, insa Simona a egalat la 2. Dupa ce a fost condusa cu 4-2, constanteanca a reusit sa revina la 4-4 si apoi a castigat primul set dupa 53 de minute, cu 7-6, cu 7-3 in tie-break. In setul doi Halep s-a impus autoritar, conducand cu 5-0 si impunandu-se in final cu un scor de 6-2. In sferturi, Simona Halep o va intalni pe britanica Johanna Konta, locul 7 mondial si cap de serie 6, care o conduce pe romanca, scor 2-0, la intalnirile directe. Pentru accederea in sferturile de finala ale competitiei de la Wimbledon, sportiva din Constanta va incasa un cec in valoare de 314.394 de euro si 430 de puncte in clasamentul mondial. Viktoria Azarenka semifinalista in 2011 si 2012, participa la Londra la primul Grand Slam dupa ce a nascut un baiat, in decembrie trecut. Halep a fost sfertfinalista anul trecut la Wimbledon si semifinalista in 2014, cea mai buna performanta a ei pe iarba londoneza.

Cu Venus, isi va gasi Ostapenko nasul?

La 20 de ani , letona confirma, meci dupa meci, ca este revelatia primei jumatati de sezon 2017. Victorioasa la Roland Garros, Jelena s-a calificat ieri in sferturile de finala de la Wimbledon, dupa ce a dispus de ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 in ierarhia mondiala, in doua seturi, 6-3, 7-6 (6). Jelena Ostapenko o va intalni pe cvadrupla laureata la Winbledon, Venus Williams (numarul 11 mondial) care s-a calificat fara efort in sferturile de finala ale celui de-al treilea turneu de Mare Slem al anului, invingand-o ieri in doua seturi, 6-3, 6-2, pe mult mai tanara jucatoare croata Ana Konjuh (19 ani). Luna trecuta, Halep a ratat pentru a doua oara titlul la Roland Garros(prima a data cu Sarapova in 2014), fiind invinsa de Ostapenko cu 4-6, 6-4, 6-3. Cum la Wimbledon Ostapenko este pe aceasi jumatate de tablou cu Simona, romanca se poate consola pentru infrangerea de la Paris.