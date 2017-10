Simona Halep si-a luat revansa in fata Carolinei Garcia

Simona Halep, lider mondial, a debutat cu o victorie la Turneul Campioanelor, castigand autoritar meciul cu jucatoarea franceza Caroline Garcia (scor 6-4, 6-2), locul 8 WTA, in prima confruntare din Grupa Rosie a competitiei de la Singapore.

O revansa meritata de Simona, dupa finala pierduta acum doua saptamani la Beijing, chiar in momentul cand constanteanca a devenit numarul 1 mondial. ”A fost un meci de inalta calitate. Am jucat poate cel mai bun tenis al meu. Am avut meciul de la Toronto in cap, chiar daca m-a invins la Beijing. Ma simt bine aici, la Singapore. Va multumesc tuturor ca ati venit”, a spus romanca, dupa meci. Un success important si pentru clasamentul live, unde Halep se reinstaleaza pe primul loc, devansand-o cu 40 de puncte pe Garbine Muguruza. Miercuri, Simona Halep o va intalni pe Caroline Wozniacki, care s-a impus in prima mansa din Grupa Rosie in fata Elinei Svitolina, cu 6-2, 6-0. Prima victorie de la Singapore ii asigura Simonei 263.000 de dolari si 250 de puncte WTA. Garcia si-a asigurat 110.000 dolari si 125 puncte WTA. Cele mai bune 8 jucatoare ale sezonului participa la Turneul Campioanelor, competitie dotata cu premii in valoare totala de 7 milioane de dolari. Halep participa pentru al patrulea an consecutiv la Singapore, in 2014 a fost cel mai aproape de castigarea trofeului, atunci cand a pierdut finala impotriva Serenei Williams.