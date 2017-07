Simona Halep s-a apucat de box!

Dupa eliminarea in sferturile de finala de la Wimbledon, Simona a decis sa nu participe la BRD Bucharest Open, prin urmare a luat o binemeritata vacanta. Revenita in Romania pentru a petrece mai mult timp cu familia, constanteanca s-a relaxat la piscina, dar nu a renuntat la mentinerea conditiei fizice, antrenandu-se la sacul de box.

Imaginile arata ca a doua jucatoare din clasamentul WTA nu loveste bine doar cu forehand-ul, ci si cu pumnul, pardon, croseul. Simona a spus ca vrea doar sa se mentina in forma in vederea competitiilor de pe hard-ul american si ca antrenamentul la sac este distractiv. Totusi, in filmuletul postat pe Instagram, jucatoarea noastra isi ia rolul in serios, amintind de celebrul film “Rocky Balboa”, mai ales ca ea s-a mai antrenat precum boxerul interpretat de Sylvester Stallone si atunci cand alerga prin zapada la Poiana Brasov. Daca ar fi participat la BRD Bucharest Open si ar fi castigat turneul, Simona ar fi urcat chiar de saptamana viitoare pe prima pozitie a clasamentului WTA.