Simona Halep, prima victorie la Turneul Campioanelor

Sustinuta din tribune de un numar insemnat de suporteri, veniti la arena cu steaguri si incurajari pentru Simona, dar si sfatuita, la un moment dat in primul set, de antrenor, Halep a obtinut o prima victorie la Singapore, in cadrul turneului destinat celor mai bune jucatoare ale lumii.

Pornita in competitie din postura de favorita la castigarea trofeului la actuala editia a Turneului Campioanelor, constanteanca in varsta de 26 de ani a debutat cu dreptul la Singapore, invingand-o pe frantuzoaica Garcia, aflata pe locul 8 WTA.

Caroline a servit prima in meci, castigand cel dintai game al infruntarii, iar apoi Simona a facut acelasi lucru, pentru ca apoi frantuzoaica sa puncteze din nou pe propriul serviciu, Halep restabilind apoi egalitatea, 2-2, inainte de a face un prim break 3-2. Garcia a revenit, 3-3. scorul aratand apoi 3-4, inainte ca romanca aflata pe locul 1 WTA sa egaleze situatia la 4-4, iar apoi sa puncteze decisiv pentru 5-4. Simona a servit apoi si a incheiat in favoarea sa un game intens disputat, care i-a adus victoria in primul set al infruntarii, dupa 49 de minute joc, 6-4.

Setul secund a inceput cu frantuzoaica punctand pe serviciul propriu, pentru ca apoi Simona sa serveasca bine si sa incheie urmatorul game, restabilind egalitatea 1-1 si apoi preluand conducerea: 2-1 si s-a desprins la 3-1, pentru ca apoi sa isi castige si urmatoarele doua game-uri si sa se apropie tot mai mult de o prima victorie la Singapore. Frantuzoaica a mai redus din diferenta, castigandu-si primul serviciu, pentru ca apoi Halep sa incheie victorioasa si setul secund, 6-2.

Dupa o ora si 27 de minute de joc, tabela a ratat 6-4, 6-2, pentru Simona Halep in meciul cu Caroline Garcia.

sursa foto: Facebook/Simona Halep