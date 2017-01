Simona Halep, prima victorie din 2017

Romanca aflata pe locul 4 WTA a pasit cu dreptul in prima competitie la care participa in noul an, cea de la Shenzhen – China.

Simona a trecut de sportiva sarba Jelena Jankovic – in trei seturi, 6-1, 3-6, 6-3 – in meciul disputat luni dimineata, ora Romaniei. Victoria in fata fostului lider mondial i-a adus constancentei nu doar primul rezultat favorabil din acest nou an – calendaristic si competitional- ci si posibilitatea de a continua parcursul in cadrul turneului dotat cu premii totale de peste 620.000 de dolari, si in cadrul caruia a pornit cu a doua sansa la obtinerea trofeului, in conditiile in care acum doi ani- dupa cum isi amintesc fanii sa- a castigat competitia din China.

Adversara lui Halep din turul urmator va fi Katerina Siniakova, o sportiva in varsta de 20 de ani din Cehia, aflata pe pozitia 52 in ierarhia jucatoarelor profesioniste.

sursa foto: Facebook/Simona Halep

