Simona Halep, cea mai de succes romanca

Jucatoarea de tenis Simona Halep a fost declarata drept cea mai de succes romanca, in topul anual realizat de redactia revistei Capital. Acest titlu vine in anul in care Simona Halep a reusit sa devina, pentru prima oara in cariera, numarul 1 mondial, potrivit clasamentului WTA.

Simona a adunat 460 de puncte in clasamentul intocmit de revista Capital, dupa ce au fost luate in calcul realizarile din ultimele 12 luni (cel mai mare punctaj), notorietatea, cariera, proiectele de responsabilitate sociala si situatia materiala a femeilor. Pe locul al doilea se afla comisarul european Corina Cretu (415 puncte), iar antreprenoarea Anca Vlad, patroana lantului de farmacii Catena, completeaza podiumul cu 405 puncte. Premiul acordat Simonei este cu atat mai valoros cu cat sportiva a concurat cu femei care exceleaza in domenii precum antreprenoriat, CEO, politica si administratie publica sau avocatura. De asemenea, Simona Halep a intrat, pentru prima oara, si in Top 300 Capital al celor mai bogati romani. Averea ei personala este estimata intre 20 si 22 de milioane de euro. Pentru al patrulea an consecutiv, acest top este condus de un fost tenisman, Ion Tiriac.