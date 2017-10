Simona Halep are presa la picioare

Prezenta pentru a patra oara la Turneul Campioanelor, liderul mondial al tenisului feminin l-a lasat masca pe un cunoscut jurnalist al cotidianului singaporez The Straits Times. Dupa un schimb de mingi cu ziaristul, omul a marturisit ca “sa joci impotriva Simonei Halep inseamna sa prinzi o frantura din maretia ei”.

“Am vrut sa patrund in interiorul jocului, sa il observ dinauntru, iar cand WTA Tour te intreaba daca vrei sa joci cu Halep, numarul unu in lume, am spus da, bineinteles, cand?”, a spus Rohit Brijnath, autorul articolului. Pentru meci, ziaristul a primit sfaturi de la Darren Cahill, antrenorul Simonei. O partida fara istoric, constanteanca a castigat cu 7-2(s-au inteles sa joace un tiebreak-pana la sapte), dar totusi i-a oferit sansa revansei – pierduta si ea, cu 0-7. ”M-a intrebat daca vreau sa lungesc raliurile. Am raspuns ca nu. Nu vreau sa se coboare la nivelul meu, ci eu sa ma apropii de al ei.(…)Ne-am strans mana si am schimbat cateva cuvinte, iar apoi a plecat. Bineinteles nu am vazut-o pe adevarata Halep, pentru ca nu am castigat acest drept. Sportiva plina de adrenalina, cu capul sus, este rezervata pentru rivalele sale.(…)Halep nu este de categoria grea, dar este cea mai buna jucatoare de tenis din lume”, a adaugat jurnalistul. Rohit Brijnath a mai fost curios sa afle la cat “la suta” a jucat romanca impotriva lui: “Optzeci la suta”, i-ar fi raspuns Simona. ”Am intalnit maretia si cred ca este o mincinoasa frumoasa”, a adaugat autorul. Tragerea la sorti a grupelor Turneului Campioanelor de la Singapore este programata astazi, la ora locala 19.30(14.30, ora Romaniei)