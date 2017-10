Simona Halep a primit un trofeu pretios: “13, numarul meu norocos”

Romanca in varsta de 26 de ani a tinut in brate, duminica, la Singapore, cel mai pretios trofeu obtinut in cariera, pana la momentul de fata: cel atribuit jucatoarei care reuseste performanta de a incheia sezonul competitional pe locul 1 WTA.

Fara sa ascunda faptul ca e emotionata, Simona le-a marturisit celor prezenti la ceremonia din aceasta ultima zi a saptamanii ca pentru ea numarul 13 nu e deloc cu ghinion. Dimpotriva. “E o onoare sa fiu a 13-a – numarul meu norocos -jucatoare care incheie anul pe locul 1 mondial”, a recunoscut Simona, constantenca mentionand ulterior ca s-a bucurat foarte mult si la Beijing, cand a invins-o pe ucraineanca Ostapenko, moment in care a stiut ca a ajuns, practic, pe locul 1 WTA.

Totodata, Simona a primit si un inel cu diamant, de la un cunoscut brand, bijuterie care se atribuie, de asemenea, reginei lumii la tenis. “Nu ma logodesc”, a punctat zambind constanteanca, pana sa apuce sa probeze inelul, gluma care a starnit rasete pe scena si in sala.

sursa foto: captura video Facebook/WTA