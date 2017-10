Simona Halep a primit trofeul de lider mondial WTA

„E greu, parca are 10 kilograme”, a fost primul comentariu al Simonei dupa ce a luat in brate trofeul inmanat de presedintele WTA, Micky Lauwler. Totodata, sportiva a primit si un inel, da la Tiffany, o bijuterie care valoreaza peste 4000 de dolari.

„Nu ma logodesc. De fapt ma logodesc cu tenisul”, a precizat Simona. De la introducerea ierarhiei computerizate in WTA(1975), Halep este a treisprezecea jucatoare care ajunge pe locul 1 mondial la finalul sezonului. Romanca este de trei saptamani lider WTA, dupa finala de la China Open si se va mentine pe aceasta pozitie cel putin inca 11 saptamani.”Sunt incantata sa fiu aici. Este o onoare sa fiu a 13-a jucatoare care termina anul pe primul loc. Se pare ca este numarul meu norocos. Este o recompensa pentru ceea ce am facut in acest an.(…)Am facut ceva urias pentru tara mea.

Este o tara mica si sunt prima femeie care a reusit acest lucru. Probabil va trebui sa ma duc la diverse evenimente, dar ma voi bucura, este frumos. Este cel mai bun moment al carierei mele, deci nu ma plang”, a spus Simona Halep dupa ce a primit trofeul la Singapore. Halep nu a renuntat la obiectivul castigarii primului turneu de Grand Slam, dupa o perioada de odihna, sportiva din Constanta va participa, in ianuarie, la turneul de la Shenzen, apoi va merge la Australian Open.