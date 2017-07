Simona Halep a depasit-o pe Azarenka si s-a calificat in sferturi, la Wimbledon

Simona a avut nevoie de mai putin de o ora si jumatate pentru a incheia meciul contra unui fost numar 1 WTA, Victoria Azarenka, actualmente aflata pe locul 683 in topul mondial, dupa un an de pauza de maternitate.

Halep a invins-o – scor 7-6, 6-2 -pe sportiva din Belarus si se apropie tot mai mult de trofeul celui de-al treilea Grand Slam al anului, dar si de locul 1 mondial, stiut fiind faptul ca in infruntarea ce a precedat duelul romancei cu Azarenka, jucatoarea aflata pe locul 1 mondial a fost eliminata din competitie!

Azarenka a inceput mai bine meciul, a avut 2-0, insa Simona a redus din diferenta, iar dupa circa o jumatate de ora de la inceputul meciului a egalat situatia la 4, pentru ca apoi scorul sa ajunga 5-5, Simona avand 30-0 pe serviciul oponentei, aflate la serviciu, inainte ca aceasta sa revina si sa castige game-ul 6. Halep a revenit si si-a castigat pe propriul serviciu, egaland 6-6, si ducand setul in tie break, unde nu a avut probleme si l-a castigat cu 7-3. Simona si-a adjudecat astfel primul set al meciului din optimi dupa 53 de minute de joc.

Fata de 3-0, dupa o ora si 7 min, Simona s-a desprins la 5-0, inainte ca Azarenka sa castige la randul ei doua game-uri, aducand scorul la 5-2 si ramanand in joc cand, practic, Halep o a avut minge de meci. In cele din urma, romanca a facut berak si, dupa o ora si 28 de minute, si-a asigurat prezenta in sferturile Wimbledon 2017.

sursa foto: Facebook/Simona Halep