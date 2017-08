Serena Williams il ataca din nou pe Ilie Nastase

Dupa ce a promis o revenire „incredibila” in circuitul WTA, la inceputul anului viitor in Openul Australiei, la trei luni dupa ce va duce pe lume primul ei copil, Serena sta la taclale cu jurnalistii de la Vogue, prilej nimerit pentru a aduce aminte de disputa cu Ilie Nastase.

Cand a fost intrebata de incidentul de asta primavara cu Nastase la conferinta de presa inaintea meciului Romania-Marea Britanie din Fed Cup( o „ciorba incalzita” de prea multe ori de ziaristii americani) Serena a declarat ca nu a uitat cele intamplate si a tinut sa-i transmita un mesaj. ”Cand am auzit, eram…pe bune? Vorbesti serios? Fara pic de clasa. Nu te lua de mine si de copilul meu. Si dupa aceea povestile cu dopajul. Sunt testata mereu. Nu bag otrava in corpul asta. Daca nu te pot bate, nu o sa trisez ca sa castig. Finalul povestii!”, a spus jucatoarea de tenis, referindu-se la afirmatia lui Nastase ca ea s-ar dopa si ca tenismenii americani nu sunt supusi niciodata la testele antidoping. Ilie si-a cerut scuze public in privinta comentariului despre copilul nenascut al Serenei, dar acuzat-o pe sportiva de dopaj: “Rusia are o imagine afectata pe plan sportiv, din cauza dopajului, dar e cam sigura treaba si la Serena Williams. Nu vedeti cum arata? Oricum, pe americani nu prea ii controleaza nimeni cand vine vorba de dopaj. Daca ar iesi la suprafata toate adevarurile despre dopajul americanilor, ar disparea toate marile turnee, ar fugi toti sponsorii! Nu va imaginati cum ar putea fi?”