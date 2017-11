Segarceanu, noul capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei

Un alt nume cunoscut din tenisul autohton preia rolul de capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei.

In varsta de 56 de ani, Florin Segarceanu ii succede lui Ilie Nastase (suspendat de ITF) in postura de capitan-nejucator si va colabora cu antrenorul Alina Tecsor-Cercel. Instalarea sa in cadrul echipei s-a facut incepand cu ultima zi a lunii octombrie, din cate anunta joi reprezentantii Federatiei Romane de Tenis.

Cat despre urmatorul meci la care va participa echipa de Fed Cup a Romaniei, acesta va avea loc in februarie anul viitor, cand vor intalni team-ul canadian, in infruntarea din cadrul primului tur al Grupei Mondiale II.

sursa foto: frt.ro