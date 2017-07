Se cere retragerea CM 2020 din Qatar

Criza care zguduie Golful risca sa afecteze si organizarea Mondialului de forbal. Acuzand Doha ca sustine terorismul, vecinii emiratului au cerut FIFA sa redistribuie altei tari organizarea evenimentului.

Printre cei care doresc ca Mondialul din 2020 sa-si schimbe gazda figureaza Yemenul, Mauritania, Emiratele Arabe Unite, Bahreinul, Egiptul, informeaza ziarul elvetian The Local. Calificand Qatarul drept ”baza a teroristilor”, autorii cererii catre FIFA au justificat-o evocand ”riscuri pentru securitatea participantilor si a suporterilor”, bazandu-se pe articolul 85 din codul FIFA care permite o asemenea masura sa fie luata in caz de urgenta. Insa agentiile de presa occidentale nu au putut intra in posesia documentului respectiv iar presedintele FIFA, Gianni Infantilo, a declarat ca nu a primit nici o cerere de acest tip. ”Presedintele FIFA nu a primit o scrisoare in acest sens deci nu are nimic de comentat”, a declarat un purtator de cuvant al federatiei ce are sediul la Zurich. O sursa din cadrul comitetului qatarez pentru Cupa Mondiala a declarat ca autoritatile de la Doha fusesera informate de initiativa sauditilor si aliatilor acestora.Bahrein, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Egiptul au rupt relatiile diplomatice cu Qatarul, acuzand emiratul ca finanteaza terorismul si de apropiere du Iranul siit, mare rival regional al regatului saudit. Doha, care beneficiaza de sprijinul Turciei, respinge categoric aceste acuzatii. Cele patru tari au cerut Qatarului si sa rupa relatiile diplomatice cu Iranul, sa inchida baza militara turceasca din emirat si sa opreasca difuzarea postului Al-Jazeera, Doha calificand aceste doleante drept ”nerealiste”.