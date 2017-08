Scandal la returul Real Madrid-Barcelona

Eliminarea lui Cristiano Ronaldo din turul Supercupei Spaniei i-a suparat rau pe fanii Realului, care au anuntat proteste de proportii in returul de la Madrid.

In minutul 7 a partidei care se va juca pe Santiago Bernabeu, zeci de mii de suporteri din tribunele arenei madrilene(81.000 de locuri) vor flutura batiste albe in semn de protest fata de decizia arbitrilor. Minutul 7 a fost ales simbolic, reprezentand si numarul atacantului portughez. Cristiano Ronaldo a fost suspendat cinci meciuri dupa ce l-a impins pe arbitrul Ricardo de Burgos Bengoetxea, si a primit o amenda de 3.005 euro. Intrat pe teren in partea secunda, Ronaldo a marcat pentru 2-1 in minutul 80 si a primit cartonas galben pentru modul in care a sarbatorit golul. Doua minute mai tarziu, arbitrul i-a acordat atacantului portughez si cel de-al doilea galben si l-a eliminat pentru simulare, la o faza in care Cristiano Ronaldo a cazut in careul advers dupa un duel cu Samuel Umtiti. Decizia luata de Ricardo De Burgos Bengoetxea l-a surprins pe portughez, care s-a repezit apoi asupra arbitrului spaniol si l-a impins, incident mentionat si in raportul de joc. In conferinta de la finalul meciului, antrenorul campioanei Spaniei, Zinedine Zidane, a precizat ca eliminarea jucatorului sau a fost nedreapta si ca va face apel ca sa il recupereze pentru partida retur, insa sunt sanse mici ca demersul sa aiba succes. In mod normal, pentru doua cartonase galbene se sta doar un meci, dar Comisia de Disciplina a judecat altfel, prin urmare cel mai important jucator al Realului va lipsi de la meciul retur din Supercupa dar si de la partidele cu Deportivo La Coruna, Valencia, Levante si Real Sociedad. Daca suspendarea ramane neschimbata, Ronaldo va reveni pe teren abia pe 20 septembrie, la partida cu Betis Sevilla.