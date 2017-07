Sarapova, stilata la greu!

La varsta de 30 de ani rusoaica ramane una dintre cele mai sexy jucatoare de tenis. Dupa ce Maria a facut furori in revista Sports Illustrated, celebra pentru sectiunea costumelor de baie, publicatia americana a inclus-o in aceasta vara in Topul 10 al celor mai stilati sportivi din lume.

Chiar daca ocupa locul 10 in clasament, Maria Sarapova se misca bine in lumea fashion-ului si detine propria linie de haine si accesorii. “Eu nu vreau sa fiu manechin. Dar imi place moda, imi place designul, ma atrage faptul ca este un domeniu atat de creativ. Iar tenisul mi-a deschis multe usi si am profitat de acest fapt.

Moda este unul dintre exemple. E un domeniu in care doresc sa-mi extind activitatea”, a marturisit fostul numar 1 mondial. Stilata, dar si bogata: dupa ce a fost imaginea marcilor Nike, Porsche sau Avon, Sarapova si-a ingrosat conturile la aproape 25 de milioane de dolari. In varful topului Sports Illustrated se afla trei sportivi americani, baschetbalistul Russell Westburg, jucatorul de fotbal Victor Cruz si o alta campioana de tenis, chiar Serena Williams.