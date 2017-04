Sarapova, revenire castigatoare!

Dupa ce i s-a acordat un wild card, Maria Sarapova s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Stuttgart, desfasurat pe zgura si dotat cu premii de 710.900 de dolari.

In primul sau meci dupa 15 luni de suspendare, rusoaica, in varsta de 30 de ani, a invins-o pe italianca Roberta Vinci (locul 36 WTA), cu scorul de 7-5, 6-3, intr-o ora si 44 de minute, o partida in care Maria a servit 11 asi. “A fost cel mai frumos sentiment din lume, a fost ceva special sa ma intorc, asteptam acest lucru de foarte mult timp. De cand am avut operatia la sold nu am stiut daca voi mai reveni, am incercat sa fac alte lucruri in viata. M-am ocupat de afaceri, am calatorit, am facut de toate, o perioada nu am pus mana pe racheta. Cred ca sunt multe lucruri frumoase pe care tenisul mi le-a dat, iar in ultimele 15 luni tot ce am putut face mai bine a fost sa ma dezvolt ca persoana. (…) Incerc sa uit de tot, sa fiu eu si sa-mi fac jocul. E important sa joc puncte, game-uri, seturi, vreau sa joc cat de multe meciuri voi putea aici la Stuttgart”, a declarat Sarapova. Revenirea rusoaicei in circuitul WTA a provocat reactii dure din partea “colegelor” Agnieszka Radwanska si Caroline Wozniacki, care nu au fost de acord cu wild cardurile primite de fosta numarul 1 mondial. In replica, Max Eisenbud, agentul Mariei Sarapova, le-a facut pe cele doua jucatoare „ziliere, care nu au castigat niciodata un Grand Slam” , afirmatie de pe urma careia a primit o avertizare din partea WTA. In urmatoarea partida de la Stuttgart, Sarapova a dispus joi si pe compatrioata sa, Ekaterina Makarova (locul 43 WTA). scor 7-5, 6-1.