Sarapova, anchetata pentru inselaciune

Abia intoarsa pe terenurile de tenis dupa suspendarea pentru dopaj, Maria Sarapova are din nou probleme, de data asta cu politia indiana.

Rusoaica va fi anchetata pentru inselaciune si conspiratie criminala, dupa falimentul unei afaceri imobiliare. Maria Sarapova este parte a cazului inceput contra firmei Homestead Infrastructure Development care ar fi luat milioane de dolari de la clienti inainte ca proiectul sa dea faliment. Jucatoarea de tenis a lansat in 2012 in India proiectul imobiliar ”Ballet by Sharapova”, un cartier de apartamente de lux, inclusiv o academie de tenis, club si heliport. Reclama a fost pe masura brandului Sarapova(”proprietari sa simta ca detin ceva special si diferit”), dealtfel numele jucatoarei cu cinci titluri de Grand Slam a actionat ca un magnet pentru clienti. Exact asta spune si Piyush Singh, avocatul unuia dintre cumparatori: “Orice celebritate care sustine un produs devine tehnic un agent al companiei. Nimeni nu ar fi investit in proiect daca numele Mariei Sarapova nu ar fi fost acolo.” Proiectul urma sa fie terminat in 2016, in Gurgaon, un oras satelit al capitalei New Delhi, dar dupa ce dezvoltatorii au luat milioane de dolari de la clienti lucrarile au fost abandonate. Firma de constructii nu a putut fi contactata si nici Maria Sarapova nu a facut vreun comentariu, dar cazul va fi prezentat in fata unui tribunal din New Delhi.