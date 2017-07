Salt spectaculos: Irina Begu a urcat 20 de locuri in clasamentul WTA

La doar o zi de cand a iesit victorioasa in ambele finale pe care le-a jucat in fata fanilor romani aflati in gradenele Arenelor BNR, Irina are toate motivele sa priveasca mandra catre clasamentul mondial.

Unde, in dreptul numelui sau se remarca o urcare semnificativa, salt ce vine ca o incununare a rezultatelor sale de pe teren. Concret, Begu se afla, mai nou, pe locul 38 WTA, in conditiile in care pornise in competitia de la Bucuresti de pe locul 58 in clasamentul mondial.

Duminica, Irina a obtinut atat trofeul la simplu, la BRD Bucharest Open 2017, dupa victoria contra nemtoaicei Julia Goerges (6-3, 7-5), cat si la dublu, dupa ce le-a invins, alaturi de Raluca Olaru, pe fetele din perechea belgiano-olandeza Mertens- Schuurs (6-3, 6-3).

sursa foto: Facebook/BRD Bucharest Open