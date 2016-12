S-a stins Jean Padureanu, cel mai longeviv presedinte de club din fotbalul autohton

Anul 2016 se incheie cum nu se poate mai trist pentru familia Padureanu si lumea fotbalului romanesc deopotriva, care sufera o pierdere prin plecarea dintre cei vii a lui Jean Padureanu. Fostul presedinte – ulterior onorific -al Gloriei Bistrita si, totodata, cel mai longeviv conducator de club din fotbalul autohton, a pierdut lupta cu suferinta.

Padureanu avea 80 de ani si de ceva vreme fusese internat la Spitalul Judetean din Bistrita, unde a si sfarsit, in cursul noptii trecute, macinat de o boala incurabila.

Cunoscut in lumea sportului drept ”Lordul”, Padureanu a decis in urma cu aproximativ trei ani sa se retraga din activitatea de la clubul amintit. Un an mai tarziu, primea, asemeni altor nume cunoscute din sfera ”sportului rege” autohton, o condamnare definitiva de 3 ani si 4 luni, in ”Dosarul Transferurilor”, fiind incarcerat. De altfel, tocmai pe fondul inrautatirii starii sale de sanatate, Padureanu a fost eliberat conditionat din detentie, in vara anului trecut.