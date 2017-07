Ronaldo se lasa pe mana Justitiei

Suspectat de frauda fiscala de catre justitia spaniola si audiat, ieri, timp de doua ore, fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a transmis un comunicat in care afirma ca ”niciodata nu a avut intentia sa faca evaziune fiscala”.

Detinatorul Balonului de Aur a fost audiat la tribunalul Pozuelo de Alarcon din Madrid, fiind banuit ca s-a sustras de la un impozit de 14,7 milioane euro. Atacantul lui Real Madrid nu a aparut public nici inainte, nici dupa audiere, desi in fata tribunalului s-au aflat sute de ziaristi. Doar un reprezentant al agentiei sale Gestifute a facut o scurta declaratie: ”Jucatorul a facut depozitia, totul e in ordine, el este acum in drum spre casa”. In final, Ronaldo a transmis un comunicat, difuzat la o ora dupa ce a parasit tribunalul, in care respinge orice acuzatie la adresa sa. ”Trezoreria publica spaniola cunoaste toate veniturile mele, pe care i le-am transmis. Nu am ascuns nimic si niciodata nu am avut intentia sa fac evaziune fiscala. (…) Este momentul sa lasam justitia sa-si faca treaba. Eu cred in aceasta justitie si sper, ca si de aceasta data, sa dea o decizie corecta”. Judecatorul insarcinat cu dosarul trebuia sa notifice si punerea sub acuzare a lui Cristiano Ronaldo. Fotbalistul portughez nu a precizat daca s-a intamplat acest lucru. Parchetul nu a dat inca niciun comunicat dupa audiere.