Ronaldo risca 15 ani de inchisoare si o amenda de 75 de milioane de euro

Cristiano Ronaldo ar putea fi aspru pedepsit in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala. Conform postului de radio COPE, portughezul risca 15 ani de inchisoare si o amenda de 75 de milioane de euro, dupa ce ar fi fraudat statul spaniol cu 14,7 milioane de euro.

In acest caz, incadrarea infractiunii comise de Ronaldo ar fi mult mai dura decat cea a lui Lionel Messi, care, mai intai, a fost condamnat la 21 de luni de inchisoare cu suspendare, iar, apoi, a scapat si de aceasta sanctiune, dupa ce a platit 4,1 milioane de euro statului. Initial, argentinianul risca sa fie condamnat la sase ani de inchisoare. Pe de alta parte, realizatorii emisiunii ”El Partidazo” de la respectivul post de radio sustin ca starul lui Real Madrid ar putea scapa mult mai usor, daca isi va asuma greseala si ar ajunge la o intelegere cu procurorii. Asta ar insemna ca Ronaldo sa plateasca statului doar 28 de milioane de euro si sa primeasca o pedeapsa de inchisoare cu suspendare. Audiat luni, Cristiano a pledat insa nevinovat. ”Daca numele meu nu ar fi fost Cristiano Ronaldo, nu as fi fost aici”, ar fi spus portughezul in fata instantei, potrivit presei spaniole.Daca jucatorul de 32 de ani nu-si va schimba declaratia, el va ajunge la un proces cu statul spaniol si risca sa primeasca o pedeapsa similara cu cea anuntata de jurnalistii de la COPE.